«Мехелен» Шведа не смог ничего противопоставить новичку лиги, идущему на первой строчке
В 18-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Мехелен» на выезде уступил «Сент-Жиллуа».
Лидер чемпионата сумел оформить по голу в каждом из таймов. Отличались Ванзейр и Теума.
Вингер Марьян Швед провел на поле весь матч. Примечательно, что тренер команды Вутор Вранкен не использовал ни единой замены.
Сенсационный новичок лиги «Сент-Жиллуа» продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Мехелен» не выпал из еврокубкового плей-офф.
Чемпионат Бельгии, 18 тур
«Сент-Жиллуа» – «Мехелен» 2:0
Голы: Ванзейр, 35, Теума, 55
«Сент-Жиллуа»: Морис, Багер, Бургесс (Кандусс, 83), Ван Дер Хейден, Митома, Нильсен, Теума (Лазер, 90+3), Франсуа, Лапуссин (Марк, 66), Ванзейр (Соринола, 83), Ундав.
«Мехелен»: Тулен, Уолш, Пейре, Ван Хооренбеек, Бейкер, Коста, Схоофс, Мрабти, Швед, Сторм, Де Камарго.Предупреждения: Франсуа, Нильсен, Бургесс, Ван Дер Хейден – Мрабти, Ван Хооренбеек
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