«Мехелен» со Шведом обыграл претендента на чемпионство и вышел в топ-5 чемпионата Бельгии

Украинец помог удержать неожиданный результат

Фото - Мехелен

В 28-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Антверпен» дома уступил «Мехелену».

Уже к середине первого тайма гости неожиданно повели в два мяча. Забили Кейперс и Сторм. Лишь под конец игры Фрай оформил гол престижа.

Нападающий Марьян Швед начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 73-й минуте.

«Мехелен» вышел на пятую строчку и на три очка приблизился к замыкающему зону чемпионского плей-офф «Андерлехту». «Антверпен» – второй с отставанием в десять пунктов от «Сент-Жиллуа».

Чемпионат Бельгии, 28 тур

«Антверпен» – «Мехелен» 1:2

Голы: Фрай, 83 – Кейперс, 24, Сторм, 26

«Антверпен»: Бутес, Батай, Альмейда, Десолей, Де Лат (Вайнз, 85), Харун, Юсуф, Найнгголан (Эггештайн, 72), Миеси (Самата, 62), Фрай, Баликвиша.

«Мехелен»: Куке, Уолш, Ванлерберге, Ван Дронгелен (Ум Гуэ, 89), Ван Хоренбек, Коста, Схоофс, Мрабти, Хайреманс (Швед, 73), Сторм (Энгвалл, 89), Кейперс.

Коста, Ванлерберге