«Мехелен» со Шведом в составе уступил «Генту» без Безуса

«Украинского дерби» в Бельгии снова не получилось

Марьян Швед / Фото - ФК Мехелен

В четвертом туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» дома переиграл «Мехелен».

Хозяева повели в счете в середине первого тайма. Забил Нгаде-Нгаджуи. «Буйволы» владели ощутимым преимуществом и спокойно довели матч до победы. В компенсированное время удвоил разрыв вышедший на замену Депуатр.

Хавбек гостей Марьян Швед появился на поле на 54-й минуте и не отметился результативными действиями. Полузащитник хозяев Роман Безус не попал даже в заявку на матч.

«Гент» покинул зону вылета, а «Мехелен» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 4 тур

«Гент» – «Мехелен» 2:0

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 28, Депуатр, 90+2

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Годо, Кастро-Монтес (Окуму, 84), Кумс (Адевале, 76), Одиджа-Офоэ (Хюльсагер, 82), де Сарт, Фортуна, Тиссудали (Депуатр, 82), Маледе (Чакветадзе, 76).

«Мехелен»: Куке, Уолш, Бато, Ванлерберге, Сверс, Схоофс (Пейре, 86), Коста, Сторм (Кайа, 77), Энгвалл (Гуэ, 54), Хайреманс (Швед, 54), Дрейф (Кейперс, 54).

Предупреждения: Кумс, Ханч-Ольсен – Коста, Бато