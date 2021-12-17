Меликян: «Не могу отметить в сборной Армении игрока, который создал бы проблемы Украине»

Егише Меликян / Фото: Футбол 24

Бывший тренер каменской «Стали» и «Львова» Егише Меликян высказался о сборной Армении – сопернике Украины в Лиге наций.

Последние матчи показали, что лидеров в Армении нет, есть команда. Отметить никого не могу. Или у них получается, или нет. Не могу отметить футболиста, который создал бы проблемы сборной Украины. Такого игрока не вижу, который по индивидуальным качествам сможет составить проблему Украине»