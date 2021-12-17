Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций
Меликян: «Не могу отметить в сборной Армении игрока, который создал бы проблемы Украине»
«Сине-желтые» сыграют с армянами в Лиге наций
08:59
Егише Меликян / Фото: Футбол 24
Бывший тренер каменской «Стали» и «Львова» Егише Меликян высказался о сборной Армении – сопернике Украины в Лиге наций.
«Я параллельно болею за сборные Украины и Армении. Однозначно, шансов больше у Украины. Знаю, потому что работаю в Армении, работал в Украине. Если сравнивать, конечно, уровень сборной Украины выше, более сильная команда, чем Армения.
Последние матчи показали, что лидеров в Армении нет, есть команда. Отметить никого не могу. Или у них получается, или нет. Не могу отметить футболиста, который создал бы проблемы сборной Украины. Такого игрока не вижу, который по индивидуальным качествам сможет составить проблему Украине»
Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.