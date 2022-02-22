Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»
Менди считает, что его национальность помешала ему попасть в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»
Эдуард заявил, что достоин быть в 30-ке лучших игроков мира
11:59
Эдуард Менди / Фото: Челси
Вратарь «Челси» Эдуар Менди в интервью Téléfoot прокомментировал свое непопадание в топ-30 премии «Золотого мяча».
«Я этого не понимаю. Лучшим ответом стало бы то, если бы я продолжал показывать на поле то, что достоин места в топ-30.
Думаю, что тот факт, что я африканец, сослужил мне медвежью услугу, поскольку в 2021 году я не участвовал ни в каких турнирах сборных».
Напомним, ранее Менди помог «Челси» выиграть у «Кристал Пэлас».
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