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Менди считает, что его национальность помешала ему попасть в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»

Эдуард заявил, что достоин быть в 30-ке лучших игроков мира
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:59
Менди считает, что его национальность помешала ему попасть в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»
Эдуард Менди / Фото: Челси

Вратарь «Челси» Эдуар Менди в интервью Téléfoot прокомментировал свое непопадание в топ-30 премии «Золотого мяча».

«Я этого не понимаю. Лучшим ответом стало бы то, если бы я продолжал показывать на поле то, что достоин места в топ-30.

Думаю, что тот факт, что я африканец, сослужил мне медвежью услугу, поскольку в 2021 году я не участвовал ни в каких турнирах сборных».

Напомним, ранее Менди помог «Челси» выиграть у «Кристал Пэлас».


Карен Агабекян
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Эдуард Менди Челси Золотой мяч

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