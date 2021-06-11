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Менье рассказал об обвинениях президента «Реала» в его сторону

Бельгиец вряд ли хотел нанести повреждение партнеру по сборной
Футбол ЕВРО-2020
08:40
Менье рассказал об обвинениях президента «Реала» в его сторону
Томас Менье / фото - Goal

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Томас Менье рассказал RTBF о том, как встретил президента «Реала» Флорентино Переса после матча мадридцев с ПСЖ, за который тогда выступал бельгиец:

«После матча «Реал Мадрид» - «ПСЖ» (2:2) я увидел Переса и подошёл пожать ему руку со словами: «Приятно познакомиться». На это он мне ответил на французском: «Приятно познакомиться?! Ты только что травмировал Азара и говоришь мне: «Приятно познакомиться?».

Я разозлился и сказал ему: «Я травмировал Азара? Это я виноват, что у него травма?». А он ответил: «Да, это твоя вина». После этого я сказал, что это было обычное единоборство, коих во время игр бывает очень много, это футбол».

После столкновения с Менье в 2019 году, Эден Азар получил серьезную травму лодыжки, которая беспокоит его уже третий год. После этого вингер «Реала» никак не может набрать форму, и до сих пор не может провести хотя бы 4 матча подряд.

Напомним, Азар рассказал, что еще не готов к первому матчу Евро на сто процентов.


Павел Харченко
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Теги

Томас Менье Флорентино Перес Эден Азар Реал Мадрид (футбол)

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