С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
Менеджер «Ромы» перешел в «Шахтер» на должность директора команды
В римский клуб его привел Паулу Фонсека
Виталий Хливнюк (слева) / Фото - ФК Шахтер
Экс-менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк был замечен на тренировке «Шахтера». По имеющейся информации, он вернулся в донецкий клуб.
Хливнюк работал в «Шахтере» при Паулу Фонсеке. Сейчас он займет должность директора команды.
Кроме того, будет работать в клубе еще один человек из штаба португальского специалиста. Это его многолетний ассистент Максим Нагорский.
Ранее сообщалось, что российский клуб не пошел на условия Фонсеки.
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