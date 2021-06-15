Менеджер «Ромы» перешел в «Шахтер» на должность директора команды

В римский клуб его привел Паулу Фонсека

Виталий Хливнюк (слева) / Фото - ФК Шахтер

Экс-менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк был замечен на тренировке «Шахтера». По имеющейся информации, он вернулся в донецкий клуб.

Хливнюк работал в «Шахтере» при Паулу Фонсеке. Сейчас он займет должность директора команды.

Кроме того, будет работать в клубе еще один человек из штаба португальского специалиста. Это его многолетний ассистент Максим Нагорский.

Ранее сообщалось, что российский клуб не пошел на условия Фонсеки.