Менхенгладбаська «Борусія» оголосила про відставку головного тренера

Спеціаліст та клуб не домовились про продовження контракту

Ади Хюттер / Фото: Left Back Football

Менхенгладбахська «Борусія» після останнього туру Бундесліги оголосила про відставку головного тренера Аді Хюттера, повідомляє Sky Sports.

Наразі відомо, що спеціаліст останні тижні вів перемовини з клубом, але сторони не домовились.

«Після тривалих дискусій ми домовились піти різними шляхами. Дуже шкода, є багато жалю, оскільки я почував себе тут дуже комфортно. На жаль, ми не досягли спортивних успіхів. Можу лише подякувати клубу за відкритість та чесність».

Хюттер цього сезону вивів «Борусію» на 10-місце у турнірній таблиці.