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Менхенгладбаська «Борусія» оголосила про відставку головного тренера
Спеціаліст та клуб не домовились про продовження контракту
21:58
Ади Хюттер / Фото: Left Back Football
Менхенгладбахська «Борусія» після останнього туру Бундесліги оголосила про відставку головного тренера Аді Хюттера, повідомляє Sky Sports.
Наразі відомо, що спеціаліст останні тижні вів перемовини з клубом, але сторони не домовились.
«Після тривалих дискусій ми домовились піти різними шляхами. Дуже шкода, є багато жалю, оскільки я почував себе тут дуже комфортно. На жаль, ми не досягли спортивних успіхів. Можу лише подякувати клубу за відкритість та чесність».
Хюттер цього сезону вивів «Борусію» на 10-місце у турнірній таблиці.
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