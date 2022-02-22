Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Мэр Лондона: «Если UEFA проведет финал ЛЧ в России, это вознаградит агрессивные действия путинского режима»
Садик Хан хочет, чтобы решающий матч турнира провели в Великобритании
18:50
Садик Хан / Фото: Twitter
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов. Его цитирует ВВС.
«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов.
Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России».
Ранее сообщалось о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской оккупации территории Украины – признания Л/ДНР.
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