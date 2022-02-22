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Мэр Лондона: «Если UEFA проведет финал ЛЧ в России, это вознаградит агрессивные действия путинского режима»

Садик Хан хочет, чтобы решающий матч турнира провели в Великобритании
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:50
Мэр Лондона: «Если UEFA проведет финал ЛЧ в России, это вознаградит агрессивные действия путинского режима»
Садик Хан / Фото: Twitter

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов. Его цитирует ВВС.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов.

Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России».

Ранее сообщалось о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской оккупации территории Украины – признания Л/ДНР.

Петр Приходько
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