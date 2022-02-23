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Мэр Львова: «Россия не имеет права принимать у себя финал ЛЧ»
Садовый поддержал инициативу мэра Лондона
10:40
Андрей Садовый / Фото: УНИАН
Мэр Львова Андрей Садовый в своем Facebook заявил, что Россия не имеет права принимать финал Лиги чемпионов в 2022 году.
«Приветствуем инициативу мэра Лондона перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании.
Россия – агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя столь важные международные события. Призываю мэров и футбольных фанатов всех европейских городов поддержать такую позицию».
Напомним, президент РФ Владимир Путин признал независимость Л/ДНР, это может отобрать у России финал Лиги чемпионов.
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