Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»

Аргентинец – о 7-й награде
Футбол В Европе
17:52
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
Фото: Sky Sports

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал LEquipe получение своего 7-го «Золотого мяча».

«Не знаю, смогут ли побить мой рекорд по количеству Золотых мячей, но всегда найдется кто-то, кто превзойдет тебя. Так или иначе, а 7 Золотых мячей - это невероятно, и я очень счастлив. Думаю, в основном я его получил из-за победы на Копа Америка. Очень долго мы со сборной Аргентины не могли ничего выиграть, и наконец нам удалось добыть трофей.

Что касается моего конкурента, то Роберт Левандовски провел невероятный сезон. Он становится лучше с каждым днем, доказывая свой невероятный класс.

Уверен, в следующем году Роберт снова сможет претендовать на трофей, учитывая его уровень».


Месси значительно опередил Левандовски в голосовании.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Золотой мяч Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Футбол В Европе
17:58
Сегодня Месси представит «Золотой мяч» перед болельщиками ПСЖ
Сегодня Месси представит «Золотой мяч» перед болельщиками ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
14:52
«Грабеж, грязь, позор». Роналду прокомментировал пост, где говорилось о незаслуженном ЗМ Месси
«Грабеж, грязь, позор». Роналду прокомментировал пост, где говорилось о незаслуженном ЗМ Месси
Футбол В Европе
12:22
Глава France Football – о «Золотом мяче»: «Я голосовал за Левандовски»
Глава France Football – о «Золотом мяче»: «Я голосовал за Левандовски»
Футбол В Европе
12:10
Вторая ракетка мира: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Месси»
Вторая ракетка мира: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Месси»
Теннис ATP
12:05
Эвра: «Месси сказал, что Левандовски должен был взять ЗМ в 2020-м. Что насчет этого года, Лео?»
Эвра: «Месси сказал, что Левандовски должен был взять ЗМ в 2020-м. Что насчет этого года, Лео?»
Футбол В Европе
11:04

Новости: Футбол

Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
В Европе
17:58
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Серия А (Италия)
17:52
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
В Европе
17:52
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
В мире
17:45
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Серия А (Италия)
17:32
UEFA вручил награду Ахметову
UEFA вручил награду Ахметову
Лига чемпионов UEFA
17:07
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Сборная Украины
16:58
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
Примерa (Испания)
16:53
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
В Европе
16:39
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
8
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00