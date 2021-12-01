Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
Аргентинец – о 7-й награде
Фото: Sky Sports
Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал L’Equipe получение своего 7-го «Золотого мяча».
«Не знаю, смогут ли побить мой рекорд по количеству Золотых мячей, но всегда найдется кто-то, кто превзойдет тебя. Так или иначе, а 7 Золотых мячей - это невероятно, и я очень счастлив. Думаю, в основном я его получил из-за победы на Копа Америка. Очень долго мы со сборной Аргентины не могли ничего выиграть, и наконец нам удалось добыть трофей.
Что касается моего конкурента, то Роберт Левандовски провел невероятный сезон. Он становится лучше с каждым днем, доказывая свой невероятный класс.
Уверен, в следующем году Роберт снова сможет претендовать на трофей, учитывая его уровень».
Месси значительно опередил Левандовски в голосовании.
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