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Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»

Аргентинец согласился угомонить свои финансовые аппетиты
Футбол Примерa (Испания)
09:30
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Лионель Месси / фото - AP News

Аргентинский форвард Лионель Месси готов был пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться игроком «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Игрок был крайне удивлен тем, как развернулась эта ситуация, ведь он считал, что продление контракта – решенное дело, и он без проблем поставит свою подпись и вернется в расположение клуба.

Но прибыв в офис «Барселоны», он узнал от руководства, что «блаугранас» не смогут обойти потолок зарплат, установленный Примерой, и зарегистрировать игрока в клубе.

Месси предложил клубу пойти на жертвы со своей стороны и существенно снизить зарплату, но и это не помогло спасти ситуацию и помочь игроку остаться в команде.

Как сообщает источник, аргентинец не вел переговоров с другими клубами, так как был уверен, что точно продолжит выступать за «Барселону».

Также в СМИ были слухи, что уход – это на самом деле решение самого Лионеля.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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