Месси и ПСЖ ждет провал? В Париже собралось слишком много звезд – не факт, что «Галактикос 2» ждет успех

Победа в Лиге чемпионов – мечта парижского клуба

Мнение

Лионель Месси в форме ПСЖ / Фото – monochrome-watches.com

Еще неделю назад в это было невозможно поверить, а теперь это реальность: Лионель Месси покинул «Барселону», он уже официально представлен в качестве игрока ПСЖ.

«Я очень рад. Все вы знаете, каким получился мой уход из «Барселоны». Это было непросто больше стольких лет в клубе. Но как только я сюда прилетел, то почувствовал себя счастливым, я наслаждаюсь временем в Париже с самой первой минуты».

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи во время представления аргентинца сказал очевидные слова – ПСЖ хочет побеждать, выиграть каждый трофей.

Действительно, если не сейчас, если не с таким составом, то когда и с кем?

Но ПСЖ ничего не гарантировано. На самом деле, все эти звезды могут так и не выиграть ничего действительно серьезного.

В межсезонье парижане серьезно усилились: Джанлуиджи Доннарума, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Джорджиньо Вейналдум и, как вишенка на торте, Лионель Месси (никто не говорит, что на этом все). И они все пришли к уже имеющимся в команде Навасу, Маркиньосу, Верратти, Икарди, Неймару и Мбаппе. Это не команда – это космос, небосвод, усыпанный звездами.

Но разве это хоть что-то гарантирует?

Мадридские «галактикос» уже провалились. «Реал» собрал у себя Фиго, Роналдо, Рауля, Зидана, Бэкхема, но это не принесло желаемого спортивного результата – первый сезон с этой пятеркой в чемпионате завершился четвертым местом, Лигу чемпионов снова удалось выиграть только через десять лет.

Конечно, это не значит, что следующий подобный проект обречен на провал. От этого и интрига – удастся ли добиться успеха?!

С одной стороны, много индивидуально сильных футболистов – это хорошо. Это конкуренция, глубина состава, качество. Но, с другой, это обиды, личные амбиции, звездные характеры.

Честно говоря, сейчас сложно представить, какбудет с этим справляться. Что ему должно в этом помочь, опыт работы с «Эспаньолом», «Саутгемптоном» или «Тоттенхэмом»? Сейчас у него есть все для того, чтобы побеждать. Вопрос только в том, удастся ли реализовать потенциал этой команды.

Видится, что одной из главных проблем может стать борьба за место на поле. Как выбрать между Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннарумой? Если отбросить возраст, то приходится констатировать – они оба топы. В этом не может быть сомнений.

За два места в центре защиты (правда, матч с «Труа» показал, что их может быть и три) будут вести борьбу Маркиньос, Рамос и Кимпембе. Это еще не критично, но теперь посмотрите в центр поля – там девять игроков (два из них молодые таланты): Паредес, Перейра, Гейе, Верратти, Вейналдум, Рафинья, Эррера, Эбимбе и Симонс. Это все парни на три позиции.

И, наконец-то, атака. Да, есть Неймар, Мбаппе, Месси, но еще ведь и Ди Мария, Икарди, Дракслер, Сарабия. Кстати, Месси и Икарди в одной команде, не находите это странным?

Очевидный вариант – постоянная ротация, иметь два состава: на чемпионат и Лигу чемпионов. Правда, не сыграет ли это злую шутку? И готовы ли звезды уступать кому-то место на поле?

Сейчас можно только думать и гадать. Парижане в этом сезоне провели лишь один матч – не натужно, но и не без нервов обыграли «Труа». Из новичков играли только Вейналдум и Хакими. Еще нет почвы для размышлений, нечего анализировать.

Есть, правда, первые звоночки – сезон стартовал, а бразильцы, аргентины, итальянцы отдыхают, Рамос травмирован, Месси не готов к сезону. Это не НБА и не НХЛ, где главное плей-офф, а не регулярка. Если кто забыл, в прошлом сезоне ПСЖ отстал от первого места на одно очко.

Сейчас ясно – просто не будет. На это намекает и прошлогоднее чемпионство, которое ушло к «Лиллю». И недавний Суперкубок, который тоже достался «догам».

На «Монако» нам предстоит взглянуть в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Шахтера». Если командапродолжит прогресс предыдущего сезона, то ПСЖ не то, что ЛЧ, а даже Лига 1 не гарантирована.

Важно ведь учитывать, что, как гласит футбольная мантра, качество команды не измеряется суммой качества игроков, а измеряется качеством их взаимодействия. Удастся ли сыграться игрокам ПСЖ между собой? Пять новичков, претендующих на основной состав – это очень много. И не факт, что на этом все.

Очень много неопределенности – и от этого интересно. Кто-то будет следить за их проектом, искренне желая успеха, кто-то – надеясь на провал. Но безразличным он быть не может. Это ведь команда звезд.

И от этого ее провал будет еще более болезненным.

Представьте, что ПСЖ за два сезона не сможет взять Лигу чемпионов, не уничтожит всех в Лиге 1. Это будет провал.

И Месси продолжат считать игроком одного клуба. А эту, парижскую, страницу вырвут из истории его карьеры.