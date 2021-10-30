Месси впервые с 2005-го года остался без результативных действий к ноябрю в чемпионате
Месси – худший игрок матча ПСЖ – «Лилль» по оценкам авторитетного издания
Такой же низкий балл получил еще и хавбек парижан
30 октября 14:42
Лионель Месси / фото - Marca
В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ добыл волевую победу над «Лиллем» (2:1).
Аргентинский форвард Лионель Месси был заменен еще в перерыве, после чего парижане смогли перевернуть игру и добыть три очка.
Авторитетное издание L`Equipe назвало форварда худшим игроком встречи, наряду с другим футболистом столичного клуба – хавбеком Жоржиньо Вейналдумом. Оба футболиста получили по 3 балла за матч.
Лучшим же в игре был признан вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, забивший победный гол в ворота «догов». Его выступление оценили в 8 баллов.
Пока что у Месси ни одного голевого действия за 5 матчей в Лиге 1 – худший результат за 16 лет.
Стало известно, почему аргентинца убрали с поля в перерыве.
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