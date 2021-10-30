Месси – худший игрок матча ПСЖ – «Лилль» по оценкам авторитетного издания

Такой же низкий балл получил еще и хавбек парижан

Лионель Месси / фото - Marca

В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ добыл волевую победу над «Лиллем» (2:1).

Аргентинский форвард Лионель Месси был заменен еще в перерыве, после чего парижане смогли перевернуть игру и добыть три очка.

Авторитетное издание L`Equipe назвало форварда худшим игроком встречи, наряду с другим футболистом столичного клуба – хавбеком Жоржиньо Вейналдумом. Оба футболиста получили по 3 балла за матч.

Лучшим же в игре был признан вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, забивший победный гол в ворота «догов». Его выступление оценили в 8 баллов.

Пока что у Месси ни одного голевого действия за 5 матчей в Лиге 1 – худший результат за 16 лет.

Стало известно, почему аргентинца убрали с поля в перерыве.