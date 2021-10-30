Месси – лидер французского чемпионата по количеству нереализованных ударов

У аргентинца до сих пор ни одного голевого действия в Лиге 1

Лионель Месси / фото - PSG

В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ переиграл «Лилль», проигрывая по ходу встречи.

Аргентинский форвард парижан Лионель Месси вышел в стартовом составе команды, но ушел с поля в перерыве без голевых действий.

У 6-кратного обладателя Золотого мяча до сих пор нет ни одного гола или ассиста в Лиге 1.

К тому же, нападающий является лидером французского первенства по количеству ударов по воротам без забитых мячей.

На счету Лионеля 15 выстрелов, из которых 4 пришлись в створ ворот.

Стало известно, почему Месси был заменен в перерыве матча с «Лиллем».