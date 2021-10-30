ПСЖ дожал «Лилль» в концовке матча, проигрывая 0:1 до 74-й минуты
Месси – лидер французского чемпионата по количеству нереализованных ударов
У аргентинца до сих пор ни одного голевого действия в Лиге 1
30 октября 08:23
Лионель Месси / фото - PSG
В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ переиграл «Лилль», проигрывая по ходу встречи.
Аргентинский форвард парижан Лионель Месси вышел в стартовом составе команды, но ушел с поля в перерыве без голевых действий.
У 6-кратного обладателя Золотого мяча до сих пор нет ни одного гола или ассиста в Лиге 1.
К тому же, нападающий является лидером французского первенства по количеству ударов по воротам без забитых мячей.
На счету Лионеля 15 выстрелов, из которых 4 пришлись в створ ворот.
Стало известно, почему Месси был заменен в перерыве матча с «Лиллем».
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