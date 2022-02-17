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Месси: «Лигу чемпионов не всегда выигрывает самая сильная команда»
Аргентинец считает, что ПСЖ способен побороться за трофей
13:52
Фото: Facebook
Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мнением о Лиге чемпионов:
Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Сложно, потому что в этом турнире участвуют лучшие команды. И любая малейшая деталь, малейшая ошибка может привести к вылету.
Думаю, у нас есть команда, которая может попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы рады и очень надеемся, что у нас все получится. При этом нужно успокоиться. Повторюсь, выиграть Лигу чемпионов очень сложно.
Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думая о том, как стать самой сильной командой. В конце концов, именно самые сильные команды достигают целей. И мы идем по этому пути, стремясь стать сильнее.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Реал» (1:0).
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