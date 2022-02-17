Месси: «Лигу чемпионов не всегда выигрывает самая сильная команда»

Фото: Facebook

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мнением о Лиге чемпионов:



Думаю, у нас есть команда, которая может попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы рады и очень надеемся, что у нас все получится. При этом нужно успокоиться. Повторюсь, выиграть Лигу чемпионов очень сложно.

Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думая о том, как стать самой сильной командой. В конце концов, именно самые сильные команды достигают целей. И мы идем по этому пути, стремясь стать сильнее.