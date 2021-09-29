Месси огорчил Гвардиолу. Его дебютный гол за ПСЖ принес победу над «Манчестер Сити»
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Аргентинец отличился дебютным голом за ПСЖ в матче против «Манчестер Сити»
09:01
Лионель Месси / Фото - ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался по поводу своего дебютного гола за клуб в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Слова аргентинца передает пресс-служба UEFA.
В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще обживаюсь в новой команде.
Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру.
Также о необходимости адаптации Месси к ПСЖ говорил и главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
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