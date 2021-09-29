Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»

Аргентинец отличился дебютным голом за ПСЖ в матче против «Манчестер Сити»

Лионель Месси / Фото - ПСЖ Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался по поводу своего дебютного гола за клуб в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Слова аргентинца передает пресс-служба UEFA. В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще обживаюсь в новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру. Также о необходимости адаптации Месси к ПСЖ говорил и главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Сергей Стаднюк