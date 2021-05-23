«Барселона» не против переподписать контракт с Дембеле
Месси – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании
На счету аргентинца 30 голов в 35 матчах
07:50
Лионель Месси / фото - Getty Images
Звездный форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона-2020/21 в чемпионате Испании. Аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. Для Месси это пятый раз подряд.
Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реала») и Херард Морено («Вильярреал»), которые оба забили по 23 гола.
Лучшим ассистентом по итогам сезона стал нападающий «Сельты» Яго Аспас (13 голевых передач). Месси (11) – на втором месте.
Напомним, Месси решил продлить контракт с «Барселоной».
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