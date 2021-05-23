Месси – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании

На счету аргентинца 30 голов в 35 матчах

Лионель Месси / фото - Getty Images

Звездный форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона-2020/21 в чемпионате Испании. Аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. Для Месси это пятый раз подряд.

Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реала») и Херард Морено («Вильярреал»), которые оба забили по 23 гола.

Лучшим ассистентом по итогам сезона стал нападающий «Сельты» Яго Аспас (13 голевых передач). Месси (11) – на втором месте.

Напомним, Месси решил продлить контракт с «Барселоной».