Месси – лучший игрок топ-5 европейских лиг по версии WhoScored

Аргентинец обошел Левандовски, который получил «Золотую бутсу»

Лионель Месси / Фото: fcbarcelonanoticias.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом сезона-2020/2021 топ-5 европейских лигах по версии WhoScored.



В списке лишь два игрока завершили сезон со средней оценкой свыше 8. Лидер каталонцев заработал от портала 8.5 баллов, а форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который завоевал «Золотую бутсу» – 8.1.

Отметим, что среди 11-и лучших нашлось место лишь двум игрокам из команд, которые пробились в финал Лиги чемпионов – ими стали одноклубники Александра Зинченко по «Ман Сити» Жуан Канселу и Кевин Де Брюйне.

Напомним, что «Барселона» Месси в чемпионате Испании стала третьей.