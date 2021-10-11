Отбор на ЧМ-2022. Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия впервые потеряла очки
Месси: «Мартинес – ключевой наш игрок. Он один из лучших вратарей мира»
Форвард похвалил своего голкипера
11 октября 18:45
Фото: AFP
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси похвалил вратаря команды Эмилиано Мартинеса после матчей отбора на ЧМ-2022. Слова игрока приводит La Nación.
«Мартинес – ключевой наш игрок. Он уже зарекомендовал себя еще на Кубке Америки и продолжает производить впечатление.
У нас один из лучших вратарей мира, без сомнений, и мы пользуемся этим преимуществом».
Мартинес уже помог Аргентине выиграть Копа Америка летом.
Аргентина среди лидеров в своей отборочной группе на ЧМ-2022.
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