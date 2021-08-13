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Месси мечтает выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ
Звездный аргентинец рассказал о целях в новой команде
08:25
Фото: пресс-служба ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о главной цели, которой он хотел бы достичь в ПСЖ. Слова аргентинца приводит El País:
«Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я пришел в идеальную команду. В этой раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Я пришел в команду, которая практически готова.
Даже без трансферов, которые осуществились этим летом, ПСЖ был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы».
Напомним, с «Барселоной» Месси выигрывал Лигу чемпионов четыре раза.
Недавно аргентинец поделился мнением о положении дел в чемпионате Испании.
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