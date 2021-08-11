Стало известно, как переход Месси повлияет на будущее Мбаппе в ПСЖ
«Месси! Месси! Месси!». Журналисты скандировали имя игрока на его представлении в ПСЖ
Даже работники прессы в восторге от этого трансфера
14:20
фото - PSG
Состоялось представление Лионеля Месси в качестве игрока ПСЖ, сообщает пресс-служба клуба.
Аргентинский форвард и президент парижан на организованной клубом пресс-конференции, ответили на вопросы журналистов и рассказали о перспективах команды.
Когда мероприятие окончилось, работники прессы не смогли отпустить легендарного игрока в тишине и начали скандировать его имя.
@Omar_daFonseca présent en toute occasion #PSGxMESSI pic.twitter.com/V5v6CYjONG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
Ранее стало известно, как переход Месси повлияет на будущее другой звезды парижан – Килиана Мбаппе.
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