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«Месси! Месси! Месси!». Журналисты скандировали имя игрока на его представлении в ПСЖ

Даже работники прессы в восторге от этого трансфера
Футбол Лига 1 (Франция)
14:20
«Месси! Месси! Месси!». Журналисты скандировали имя игрока на его представлении в ПСЖ
фото - PSG

Состоялось представление Лионеля Месси в качестве игрока ПСЖ, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский форвард и президент парижан на организованной клубом пресс-конференции, ответили на вопросы журналистов и рассказали о перспективах команды.

Когда мероприятие окончилось, работники прессы не смогли отпустить легендарного игрока в тишине и начали скандировать его имя.

Ранее стало известно, как переход Месси повлияет на будущее другой звезды парижан – Килиана Мбаппе.

Напомним, Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ.

Павел Харченко
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Лионель Месси ПСЖ

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