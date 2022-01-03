Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Месси: «Мне бы хотелось поиграть в США»
Форвард ПСЖ заявил, что попытается попробовать свои силы в MLS
10:58
Лионель Месси / Фото: Eurosport
Нападающий ПСЖ Лионель Месси сообщил, что хотел бы попробовать себя чемпионате США – MLS. Слова аргентинца приводит Marca.
«Мне бы хотелось попробовать жизнь в США. Поиграть в чемпионате, понять, что и как там работает. Думаю, это было бы интересно.
Получится ли сделать это в конце карьеры – посмотрим».
Ранее стало известно, что Месси сдал положительный тест на коронавирус.
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