Месси мечтает выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ
Месси: «Моя позиция на поле? Это проблема Почеттино»
Аргентинец уверен, что главный тренер ПСЖ найдет способ использовать его сильнейшие качества
09:46
Фото: пресс-служба ПСЖ
Звездный новичок ПСЖ Лионель Месси признался, что пока не знает, на какой позиции будет играть в команде. Слова аргентинца приводит El País:
«Когда начались переговоры с ПСЖ, мне позвонил Маурисио. Я спросил его, какие у него мысли, а он сказал, что очень доволен и ждет меня в Париже. Обязательно поговорим с ним о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике.
Позиция на поле? Понятия не имею, какое место займу. Я уже здесь, и это проблема Почеттино. Он найдет способ».
Ранее Месси рассказал о главной цели в новом клубе.
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