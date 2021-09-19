Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро

Семья звездного форварда ищет жилье во Франции

Фото: Loop Cayman - Loop News

Семья форварда ПСЖ Лионеля Месси ищет жилье во Франции.

По информации RMC Sport, жене шестикратного обладателя Золотого мяча понравился замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Цена дома – 48 миллионов евро. Замок располагается в 15 минутах от базы ПСЖ.

Сейчас Месси с семьей проживает в парижском отеле Royal Monceau.

Напомним, звездный аргентинец перешел в ПСЖ летом на правах свободного агента. В составе парижского гранда Месси уже провел два матча, однако результативными действиями пока не отметился.