«Нант» едва не наказал ПСЖ, но Месси спас парижан первым голом в Лиге 1
Месси может уйти из ПСЖ. Он несчастлив в Париже
Форвард пока обдумывает свое будущее
21 ноября 21:45
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может уйти из команды.
Как утверждает todofichajes.com, аргентинец сильно переживает из-за своей статистики. Он далек от той формы, которую демонстрировал в «Барселоне».
Также утверждается, что игрок несчастлив в Париже. Он рассматривает уход из команды, но решение еще не принял.
В контракте с ПСЖ у Месси есть возможность уйти свободным агентом в конце сезона. В Лиге 1 в 14 матчах на его счету пока один гол.
Аргентинца готовы принять вновь в «Барселоне».
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