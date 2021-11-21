Месси может уйти из ПСЖ. Он несчастлив в Париже

Форвард пока обдумывает свое будущее

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может уйти из команды.

Как утверждает todofichajes.com, аргентинец сильно переживает из-за своей статистики. Он далек от той формы, которую демонстрировал в «Барселоне».

Также утверждается, что игрок несчастлив в Париже. Он рассматривает уход из команды, но решение еще не принял.

В контракте с ПСЖ у Месси есть возможность уйти свободным агентом в конце сезона. В Лиге 1 в 14 матчах на его счету пока один гол.

Аргентинца готовы принять вновь в «Барселоне».