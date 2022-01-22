Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом

Лионель Месси / фото - CBS

Экс-хавбек «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на английском телевидении, рассказал Liverpool Echo, как получил сообщение от форварда ПСЖ Лионеля Месси:

Я сказал об этом в эфире Monday Night Football, а затем получил личное сообщение в Instagram. Мне написал сам Месси.

Я не буду показывать свои личные сообщения, но он просто назвал меня ослом! Месси смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!»