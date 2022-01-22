Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»
Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом
Аргентинцу не понравились высказывания бывшего футболиста
11:27
Лионель Месси / фото - CBS
Экс-хавбек «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на английском телевидении, рассказал Liverpool Echo, как получил сообщение от форварда ПСЖ Лионеля Месси:
«Месси мной недоволен. В начале сезона я сказал, что не считаю подписание Криштиану Роналду отличным вариантом для МЮ. Я привел пример Месси, так как не считаю его переход хорошей сделкой для ПСЖ.
Я сказал об этом в эфире Monday Night Football, а затем получил личное сообщение в Instagram. Мне написал сам Месси.
Я не буду показывать свои личные сообщения, но он просто назвал меня ослом! Месси смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!»
Напомним, Левандовски отреагировал на то, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года.
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