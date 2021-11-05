Месси пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы
Месси назвал главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
Аргентинский нападающий не забыл упомянуть и команду Роналду
11:59
Лионель Месси / Фото - eurosportЗвездный форвард ПСЖ Лионель Месси в интервью beIN SPORTS высказался по поводу конкуренции в Лиге чемпионов в борьбе за трофей.
«Мы являемся одним из основных кандидатов на победу, но не единственным. Все говорят о ПСЖ из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов. Это «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси».
Напомним, Месси в составе «Барселоны» четыре раза становился победителем Лиги чемпионов – в сезонах-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.
А тем временем Криштиану Роналду обновил рекорд результативности ЛЧ, оформив свой 138-й мяч под эгидой главного соревнования Европы.
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