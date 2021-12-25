Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке

Аргентинец на самом старте карьеры попал в компанию звезд первой величины

Лионель Месси / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал Mirror о том, как с первых дней в «Барселоне» делил раздевалке с легендарным французским форвардом Тьерри Анри:

«В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в лицо. Я знал все, что Тьерри сделал в Англии, и вдруг мы оказались в одной команде. Создается впечатление, что все его навыки естественны для него».

Анри является легендой «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции. Нападающий становился чемпионом страны в Испании, Франции и Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Евро и Чемпионат мира.

Француз входит в Зал славы английской Премьер лиги.

До недавнего времени Анри также являлся лучшим французским бомбардиром в истории на клубном уровне, но его достижение в этом году превзошел Карим Бензема.

Напомним, ранее молодой воспитанник «Барселоны» побил рекорд Месси.