Месси: «Не думаю, что завершу карьеру после ЧМ-2022»

Форвард надеется выиграть турнир

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Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признался Diario Sport, что пока не думает о завершении карьеры.

Вы ждете чемпионат мира?

«Я очень воодушевлен и хочу добиться больших успехов. Мы выиграли Кубок Америки после стольких попыток, очень долго мы были очень близки к победе. После этого ожидания от будущего велики. Сегодня мы хороши. Мы должны быть одними из главных претендентов на победу. Пока мы ими не являемся, потому что есть команды получше. Мы на правильном пути, у нас хорошая динамика и атмосфера. Победы очень помогают, благодаря им мы будем еще сильнее расти».

Во время ЧМ-2022 вам будет 35 лет. Что произойдет после этого турнира? Завершение карьеры?

«Нет, не думаю. После всего, что со мной происходило, я двигаюсь от дня к дню, от года к году. Я не знаю, что случится на чемпионате мира и после него. Я не думаю об этом. Что произойдет, то произойдет».

Месси не забил ни разу пока в этом сезоне Лиги 1.