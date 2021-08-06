Месси не намерен забирать 10-й номер у Неймара

ПСЖ – главный претендент на подписание аргентинца

Фото: The Guardian

Ранее появилась информация, что форварда ПСЖ Неймар готов отдать Лионелю Месси 10-й номер ради того, чтобы аргентинец перешел в парижский клуб.

Однако Месси не будет забирать номер у Неймара. Если он станет игроком ПСЖ, то будет выступать под 19 номером. Об этом сообщил журналист Téléfoot Жюльена Мейнарда.

ПСЖ – главный претендент на Месси, однако парижанам нужно поторопиться, ведь в гонку за звездным аргентинцем включился «Челси».

Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны».



