Месси покинул «Барселону». Куда вероятнее всего направится легендарный аргентинец?
Месси не намерен забирать 10-й номер у Неймара
ПСЖ – главный претендент на подписание аргентинца
6 августа 22:50
Фото: The Guardian
Ранее появилась информация, что форварда ПСЖ Неймар готов отдать Лионелю Месси 10-й номер ради того, чтобы аргентинец перешел в парижский клуб.
Однако Месси не будет забирать номер у Неймара. Если он станет игроком ПСЖ, то будет выступать под 19 номером. Об этом сообщил журналист Téléfoot Жюльена Мейнарда.
ПСЖ – главный претендент на Месси, однако парижанам нужно поторопиться, ведь в гонку за звездным аргентинцем включился «Челси».
Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны».
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