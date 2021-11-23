Месси не назвал команду Роналду конкурентом за победу в Лиге чемпионов

Аргентинец заявил, что для достижения цели нужно сыграться

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Лионель Месси не считает, что парижане – безоговорочные фавориты на победу в Лиге чемпионов:



Вы, Мбаппе, Неймар и многие другие... Можно ли вообще подумать о том, что «ПСЖ» не фаворит на победу в Лиге чемпионов?

Все говорят, что мы большие фавориты. Я не буду отрицать, что по именам мы одни из претендентов, но нам все еще нужно стать действительно сильной командой. Нам надо сыграться. Наше преимущество – очень хорошие футболисты. Но мы не одни, есть и другие отличные команды. Лига чемпионов – очень сложный турнир, что делает его красивым и особенным. Там лучшие команды. Да, мы одни из фаворитов, но не единственные.

Как думаете, кто еще претендует на победу в Лиге чемпионов?

«Ливерпуль» очень хорош, он снова напоминает «Ливерпуль», выигравший Лигу чемпионов. Кроме того, есть «Ман Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико»… Есть много команд, которые могут бороться за эту Лигу чемпионов. Это один из самых равных и конкурентоспособных сезонов за последние годы. Есть несколько команд, которые могут выиграть ее.

Напомним, что ПСЖ находится на второй строчке группы А.