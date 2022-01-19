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Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2022

Команда Скалони сыграет с Чили и Колумбией
Футбол Сборные
18:35
Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2022
Лионель Месси / Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Лионель Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2022 с Чили и Колумбией.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эстебан Андрада («Монтеррей»).

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Севилья»), Науэль Молина («Удинезе»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»).

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – ПСЖ), Лукас Окампос, Папу Гомес (оба – «Севилья»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба – «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).

Напомним, Месси попал в символическую сборную 2021-го года по версии FIFA.
Петр Приходько
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Лионель Месси сборная Аргентины (футбол)

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