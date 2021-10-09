Месси: «На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше делают упор на физику, чем в Испании»
Месси – о «Барселоне»: «Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте»
Форвард признался, что хотел остаться
9 октября 19:50
Фото: Marca
Нападающий Лионель Месси рассказал France Football, что был шокирован, когда не смог продлить контракт с клубом.
«После Кубка Америки вернулся в Барселону, чтобы начать подготовку к сезону.
Я собирался подписать контракт с «Барселоной» и сразу же начать тренировки. Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте. То, что случилось потом, сломало мои планы».
Месси принял предложение от ПСЖ.
Аргентинец номинирован на «Золотой мяч».
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