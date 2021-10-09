Месси – о «Барселоне»: «Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте»

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Нападающий Лионель Месси рассказал France Football, что был шокирован, когда не смог продлить контракт с клубом.

Я собирался подписать контракт с «Барселоной» и сразу же начать тренировки. Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте. То, что случилось потом, сломало мои планы».