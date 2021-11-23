Месси не назвал команду Роналду конкурентом за победу в Лиге чемпионов
Месси – о конкуренции с Роналду в Примере: «Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола»
Аргентинец отметил, насколько быстро португалец прижился в МЮ
13:50
Фото: Getty Images
Форвард ПСЖ Лионель Месси отметил впечатляющую адаптивность нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Что думаете об игре Роналду?
«Манчестер Юнайтед» – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался.
С самого начала он как всегда забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется и может всякое случиться.
Скажите честно – не скучаете по очным матчам?
Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и командами за одни и те же цели.
Это был очень красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола.
Также Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов.
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