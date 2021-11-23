Месси – о конкуренции с Роналду в Примере: «Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола»

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Форвард ПСЖ Лионель Месси отметил впечатляющую адаптивность нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Что думаете об игре Роналду?

С самого начала он как всегда забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется и может всякое случиться.