Месси – о возвращении в «Барселону»: «Хотел бы стать спортивным директором»

Лионель Месси / фото - Eurosport

Нападающий парижского ПСЖ Лионель Месси в интервью порталу Sport.es заявил, что готов вернуться в «Барселону» после завершения игровой карьеры.

Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.

Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и помочь, чем смогу, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире.