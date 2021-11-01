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Месси – о возвращении в «Барселону»: «Хотел бы стать спортивным директором»
Нападающий ПСЖ – о возможном варианте продолжения спортивной карьеры
07:58
Лионель Месси / фото - Eurosport
Нападающий парижского ПСЖ Лионель Месси в интервью порталу Sport.es заявил, что готов вернуться в «Барселону» после завершения игровой карьеры.
Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в «Барселону»?
Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.
Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и помочь, чем смогу, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире.
Напомним, бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман требует у каталонцев выплаты полной суммы неустойки.
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