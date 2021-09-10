Главный тренер сборной Аргентины: «Месси уже давно идол»
Месси обошел Пеле и стал лучшим бомбардиром среди сборных Южной Америки
Аргентинец забил три мяча в ворота Боливии
Лионель Месси / Фото: Twitter
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов среди сборных Южной Америки, сообщает Opta.
Месси забил три мяча в ворота Боливии (3:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Это были 77, 78 и 79-й голы Месси за национальную команду. У Пеле 77 голов за сборную Бразилии.
Для 79-ти голов за сборную Аргентины Месси понадобилось провести 153 матча.
Напомним, Месси заплакал после победы над Боливией.
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