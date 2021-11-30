Заслуженно? Лионель Месси взял седьмой «Золотой мяч» в своей карьере
Месси обратился к Левандовски: «Золотой мяч» за 2020 год должен стоять у тебя дома»
Аргентинец признался, что конкурировать с поляком для него большая честь
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси обратился со сцены к лучшему форварду-2021 Роберту Левандовски после завоевания седьмого «Золотого мяча».
Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.
Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома.
Отметим, что в прошлом году престижную награду не вручали из-за пандемии коронавируса.
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