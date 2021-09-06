Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Месси обратился к полиции Бразилии: «Мы в стране три дня, почему вы не пришли раньше?»
Игру Бразилия – Аргентина остановили
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об остановке матча с Бразилией. Его слова приводит RMC Sport.
«Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше?
Весь мир следит за нами».
Напомним, сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии обвиняют 4 игроков сборной Аргентины в нарушениях при пересечении границы. Матч был остановлен, а игроки – задержаны.
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