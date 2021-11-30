Месси объяснил, что помогло ему выиграть «Золотой мяч»

Аргентинец взял трофей в седьмой раз

Лионель Месси / фото - GettyImages

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал для AS свою седьмую победу в голосовании за обладателя «Золотого мяча»:

«Восхитительно снова оказаться здесь. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько мне осталось (играть), но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол. Спасибо партнерам по «Барселоне», ПСЖ и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особенный вечер для меня».

Аргентинец летом привел «альбиселесту» к победе в Копа Америка, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира, и разделив звание MVP соревнования с Неймаром.

Для Месси эта награда стала уже седьмой в карьере. Ранее форвард выигрывал «Золотой мяч» в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м годах.

Напомним, Месси сказал Левандовски, что у того дома должен стоять ЗМ.