Месси останется в «Барселоне» еще на два года

Именитый аргентинский форвард отказался от предложения ПСЖ

Лионель Месси / фото - Getty Images

Знаменитый нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом, сообщает El Confidencial.

По информации источника, президент «Барсы» Жоан Лапорта уже согласовал условия нового соглашения с аргентинцем, и Месси останется в Каталонии еще минимум на два года.

В этом сезоне аргентинец провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Но, несмотря на все усилия аргентинца, «Барселона» не смогла выиграть Примеру, финишировав лишь на третьем месте.

Напомним, родня Месси уговаривала его перейти в ПСЖ.