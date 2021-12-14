Почеттино: «К февралю или марту ПСЖ подойдет в лучшей форме»
Месси: «Переезд в ПСЖ дался мне и семье нелегко»
Форвард рассказал о цели в команде на нынешний сезон
14 декабря 20:29
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о целях команды на нынешний сезон.
«Цель ПСЖ – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов.
Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.
Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы».
Сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».
Комментарии 0