Месси: «Переезд в ПСЖ дался мне и семье нелегко»

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о целях команды на нынешний сезон.

Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.

Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы».