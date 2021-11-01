Месси: «Перешел в ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Форвард – о целях в команде

Фото: AFP

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал Diario Sport о своих целях в команде.

Какие у вас цели в «ПСЖ»? Вы считаете себя фаворитами на победу в Лиге чемпионов?

«Да. Когда я переходил сюда, это была одна из главных причин. Как я говорил в своей прощальной речи в «Барселоне», пока я играю, я буду до последнего момента стараться выигрывать трофеи. Одна из причин того, что я решил перейти в ПСЖ – здесь отличная команда, у клуба есть желание расти и выиграть Лигу чемпионов после стольких лет попыток сделать это. Вот поэтому я решил перейти сюда – и это и мои цели тоже».

Вы забили 3 гола в 3 матчах Лиги чемпионов. Победа в турнире – ваша большая цель?

«Да, это важная цель для меня и клуба. ПСЖ давно делает ставку на это, хочет выиграть турнир, клуб был близок к этому. ПСЖ – один из претендентов, но не единственный. Все говорят о наших футболистах, но есть и другие очень хорошие команды, которые много работали в течение долгих лет, которые также подписывали игроков. «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Челси» – команды, способные побеждать в Лиге чемпионов. Лучшие не всегда побеждают, потому что это зависит от многих деталей и обстоятельств. Все может случиться».

Месси в Лиге 1 пока не отличался.