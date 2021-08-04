В «Барселоне» сообщили, что контракт с Месси пока не согласован
Месси подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие часы
Далее об этом будет объявлено официально
4 августа 22:08
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси продолжит выступления за «Барселону». Об этом сообщает Marca.
По данным источника, уже в ближайшие часы стороны завершат согласование нового контракта. После этого о подписании документа будет оглашено официально.
Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента. Его прежнее соглашение с клубом подошло к концу 1 июля.
Ранее защитник каталонцев Жерар Пике заявил, что в клубе ждут, что аргентинец подпишет новый контракт.
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