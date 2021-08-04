Месси подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие часы

Далее об этом будет объявлено официально

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий Лионель Месси продолжит выступления за «Барселону». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, уже в ближайшие часы стороны завершат согласование нового контракта. После этого о подписании документа будет оглашено официально.

Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента. Его прежнее соглашение с клубом подошло к концу 1 июля.

Ранее защитник каталонцев Жерар Пике заявил, что в клубе ждут, что аргентинец подпишет новый контракт.