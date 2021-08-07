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Месси подпишет космический контракт с ПСЖ. Аргентинец находится в шаге от переезда во Францию

Звездный форвард будет выступать в Лиге 1 до 2023 года

Футбол Лига 1 (Франция)
08:15
Месси подпишет космический контракт с ПСЖ. Аргентинец находится в шаге от переезда во Францию
Лионель Месси / Фото - blackandredunited
Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат президента ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил, что клуб согласовал условия личного контракта с бывшей звездой «Барселоны» Лионелем Месси.

Уже стали все детали сделки аргентинского форварда с французским грандом.

34-летний футболист заключит с парижанами соглашение до лета 2023 года с опцией продления на один сезон. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, зарплата Месси в ПСЖ составит 50 млн евро в год, включая бонусы.

Ранее появилась информация, что форварда ПСЖ Неймар готов отдать Месси 10-й номер ради того, чтобы аргентинец перешел в парижский клуб.

Владимир Кириченко
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Лионель Месси ПСЖ Барселона (футбол)

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