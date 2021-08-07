Месси покинул «Барселону». Куда вероятнее всего направится легендарный аргентинец?
Месси подпишет космический контракт с ПСЖ. Аргентинец находится в шаге от переезда во Францию
Звездный форвард будет выступать в Лиге 1 до 2023 года
08:15
Лионель Месси / Фото - blackandredunitedХалифа бин Хамад Аль-Тани, брат президента ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил, что клуб согласовал условия личного контракта с бывшей звездой «Барселоны» Лионелем Месси.
Уже стали все детали сделки аргентинского форварда с французским грандом.
34-летний футболист заключит с парижанами соглашение до лета 2023 года с опцией продления на один сезон. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, зарплата Месси в ПСЖ составит 50 млн евро в год, включая бонусы.
Ранее появилась информация, что форварда ПСЖ Неймар готов отдать Месси 10-й номер ради того, чтобы аргентинец перешел в парижский клуб.