Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере

Он забил один мяч в 12 матчах

Фото: PSG

ПСЖ обыграл дома «Реймс» (4:0) в матче 22 тура Лиги 1.

Лионель Месси появился на поле во втором тайме. Он провел 27 минут в матче, но отличиться не удалось.

Таким образом, Месси сыграл 12 матчей за Парижан, забив лишь один мяч. Это его худший результат в карьере, сообщает Stats Foot.

При этом он также сделал четыре голевые передачи. К ПСЖ Месси присоединился летом, перейдя из «Барселоны».

Ранее он поругался с журналистом.