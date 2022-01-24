Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»
Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере
Он забил один мяч в 12 матчах
08:10
Фото: PSG
ПСЖ обыграл дома «Реймс» (4:0) в матче 22 тура Лиги 1.
Лионель Месси появился на поле во втором тайме. Он провел 27 минут в матче, но отличиться не удалось.
Таким образом, Месси сыграл 12 матчей за Парижан, забив лишь один мяч. Это его худший результат в карьере, сообщает Stats Foot.
При этом он также сделал четыре голевые передачи. К ПСЖ Месси присоединился летом, перейдя из «Барселоны».
Ранее он поругался с журналистом.
Комментарии 0