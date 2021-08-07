Месси покинул «Барселону». Куда вероятнее всего направится легендарный аргентинец?

Впервые в жизни Лео перейдет в другой клуб

Мнение

Лионель Месси/Фото: The New York Times

Спустя 21 год в системе «Барселоны» (18 из которых – за первую команду) легендарный форвард Лионель Месси покидает клуб, который дал ему путь в профессиональный футбол. Каталонцы не смогли оформить соглашение о продлении контракта из-за финансовых правил Примеры.

Теперь аргентинцу впервые в своей карьере придется искать себе новую команду. Подписать игрока с такой внушительной зарплатой могут позволить себе лишь несколько клубов мира, и мы рассмотрим каждый из них, чтобы понять, где скорее всего окажется один из лучших игроков в истории футбола.

Самые вероятные варианты

ПСЖ (Франция)

Парижане являются главным фаворитом на подписание нападающего. Французский клуб был на продвинутых стадиях переговоров с игроком зимой, но они зашли в тупик, ведь Месси решил, что хочет остаться в «Барсе».



Теперь СМИ сообщают, что катарские владельцы ПСЖ готовы вернуться в гонку за игрока. Тренер парижан Маурисио Почеттино подтвердил интерес к аргентинцу.

Есть ли у форварда причины переезжать в Париж? Однозначно. Помимо того, что там играет один из лучших друзей Месси – Неймар, в столице Франции строят суперпроект, готовый удовлетворить спортивные амбиции игрока.

Может ли парижский гранд позволить себе содержать аргентинца? Вполне, ведь боссы ПСЖ давно известны своей привычкой тратить колоссальные суммы. К тому же, почти всех летних новичков они подписали свободными агентами.

Удержать парижан от подписания Месси может только то, что для этого необходимо будет продать свой главный актив – Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Вероятность трансфера – 90%

«Манчестер Сити» (Англия)

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола / Goal

Воссоединение с Хосепом Гвардиолой в Англии – почти идеальный исход для обеих сторон. Месси попадет в сильную конкурентоспособную команду, которая вместе с ним превратится в непобедимую машину, а Пеп сможет с помощью игрока, которого когда-то взрастил сам, выиграть долгожданную Лигу чемпионов.

Возможно, Лионель – именно тот кусочек пазла, которого не хватало Гвардиоле для полного доминирования на внутренней и европейской аренах. А для самого Месси это станет концом лигочемпионских провалов по типу 2:8 на «Камп Ноу» или 0:4 на «Энфилде».

И тренер, и игрок могут с помощью этого сотрудничества закрыть для себя эти гештальты.

Но есть возможность, что после покупки Джека Грилиша, которая стала самой дорогой в истории АПЛ, вероятность подписания аргентинца «горожанами» немного снизилась.

Вероятность трансфера – 75 %

Теоретически возможный вариант

«Челси» (Англия)

Роман Абрамович / GettyImages

Победа «синих» в Лиге чемпионов вернула команде статус коллектива, с которым стоит считаться. «Аристократы» готовы закрепить этот имидж, а подписанием Месси Роман Абрамович может окончательно ознаменовать возвращение «Челси» в статус европейского гранда. Российский владелец клуба уже попросил организовать встречу с представителями игрока.

«Челси» этим летом успел потерпеть фиаско с приглашением медийной суперзвезды – «Боруссия» отказалась отпускать в Лондон Эрлинга Холанда за 175 миллионов евро, но «синие» все равно хотят совершить громкую покупку.

Но если с медийной стороны переход Месси принесет клубу огромную выгоду, то со спортивной точки зрения такой трансфер может даже навредить, ведь вряд ли аргентинец будет гонять по полю и отрабатывать, как этого требует прессингующая система игры Томаса Тухеля.

К тому же, возвращение Ромелу Лукаку в стан «синих», над которым сейчас вовсю работают лондонцы, может свести шансы на этот трансфер к минимуму.

Вероятность трансфера – 25%

Самый абсурдный вариант

«Реал» (Испания)

Лионель Месси в Эль Классико / The Sun

Отъезд Лионеля из испанского чемпионата может серьезно ударить по имиджу Примеры. После ухода Роналду экономическая ситуация Ла Лиги хоть и пошатнулась, но сохранила стабильное состояние благодаря как раз-таки Месси. Но уход еще одной монументальной персоны ударит по каждому клубу, в том числе – «Реалу».

Может быть, президент «сливочных» Флорентино Перес совершит безумный поступок и заманит к себе великого аргентинца?

Но такой расклад является почти невозможным. Месси всю свою карьеру провел в составе «Барселоны» – главного соперника «Реала». И если мадридцы могут не постесняться этого и переступить через свои принципы (вспоминаем переход Луиша Фигу из «Барсы» в 2000-м году), то сам Месси любит и уважает клуб, и вряд ли станет идти на такое предательство ради того, чтобы остаться в комфортном испанском чемпионате.

К тому же, не похоже на то, что клуб, который за последнее десятилетие избавился от таких мастодонтов как Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Икер Касильяс и Рауль Гонсалес, посчитав их староватыми, сможет даже в теории подписать возрастного аргентинца.

Вероятность трансфера – 0,1%

Вариант мечты

«Ювентус» (Италия)

Лионель Месси и Криштиану Роналду / ESPN

Увидеть Криштиану Роналду и Месси, играющих в одной команде – это то, о чем мечтал, наверное, любой болельщик футбола. Две легенды, которые более чем 10 лет доминировали на мировой арене, показав нам эпическое соперничество, за которым затаив дыхание наблюдал каждый любитель прекрасной игры.

Карьеры игроков уже постепенно движутся на спад и их уход из футбола уже не за горами. Хотя бы один сезон совместной игры – был бы идеальным завершением той сказки, которую легенды подарили нам с вами.

Да, «Ювентус» уже платит Роналду астрономическую зарплату, но подписание Лионеля не выглядит таким уж невыполнимым. У туринцев помимо португальца нет ни одного игрока с «личкой» больше чем 8 миллионов. Расставание с условным Пауло Дибалой и Аароном Рэмзи, которые получают по 7 миллионов, может помочь разгрузить ведомость и позволить «зебрам» совершить этот переход.

Другое дело, что вернувшийся в клуб Массимилиано Аллегри может не справиться с непосильной задачей совместить двух не отрабатывающих в обороне игроков в стартовом составе. Хотя, когда дело доходит до таких трансферов, то тренера уже никто и не спрашивает.

Вероятность трансфера – 35%

Коронавирусный кризис ударил не только по «Барселоне», но и по всем остальным клубам Европы и мира, так что вариантов развития событий не особо много.

Так что произойдет с карьерой Месси?

Скорее всего, аргентинец отправится в Париж или Манчестер, где попробует еще раз взять ту Лигу чемпионов, о которой он так грезит.

Возможность завершения карьеры или поездки за океан в МЛС, либо в Аргентину футболист вряд ли рассматривает, ведь впереди у него последняя возможность взять единственный трофей, которого еще нет в его коллекции – Кубок чемпиона мира, а для этого нужно держать себя в форме.

Хотя до сих пор есть мизерная возможность, что заявления президента «Барселоны» об уходе игрока из клуба и финансовом положении каталонцев – это лишь способ надавить на руководство Примеры и лично Хавьера Тебаса, чтобы тот сделал послабления в правилах. Но зная неуступчивость испанского функционера, никаких поблажек для «Барселоны» не будет, а сезон, где «Барселону» уничтожил ПСЖ в Лиге чемпионов, а в чемпионате обогнали «Атлетико» и «Реал» – последний для аргентинца в «сине-гранатовой» футболке.

В любом случае, на следующей неделе уже стартуют все европейские топ-чемпионаты (за исключением французского, который открыл сезон 6-го августа) и легендарному аргентинцу нужно определиться с новым местом футбольной прописки. И кто знает, возможно это эпохальное событие принесет всем сторонам лишь пользу.