Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере
Месси получил от Ватикана футболку с автографом Папы Римского
Священнослужитель отправил презент соотечественнику
15:58
Лионель Месси / фото - PSG
Генеральный викарий Лионской епархии Эммануэль Гобийяр рассказал на своей странице в Twitter, как передал форварду ПСЖ Лионелю Месси подарок из Ватикана:
«Сегодня я подарил Лионелю Месси первую официальную футболку Ватикана, подписанную папой Франциском, с его благословения.
Месси – человек веры, он рассказал мне, как важен ему этот жест. Мы помолились вместе».
Папа Римский Франциск является не только соотечественником Месси, но и любителем футбола. Аргентинец уже не раз встречался с великим футболистом.
Ранее сам Лионель подарил священнослужителю футболку со своим автографом.
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