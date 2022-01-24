Месси получил от Ватикана футболку с автографом Папы Римского

Священнослужитель отправил презент соотечественнику

Лионель Месси / фото - PSG

Генеральный викарий Лионской епархии Эммануэль Гобийяр рассказал на своей странице в Twitter, как передал форварду ПСЖ Лионелю Месси подарок из Ватикана:

«Сегодня я подарил Лионелю Месси первую официальную футболку Ватикана, подписанную папой Франциском, с его благословения. Месси – человек веры, он рассказал мне, как важен ему этот жест. Мы помолились вместе».

Папа Римский Франциск является не только соотечественником Месси, но и любителем футбола. Аргентинец уже не раз встречался с великим футболистом.

Ранее сам Лионель подарил священнослужителю футболку со своим автографом.

Напомним, Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере.