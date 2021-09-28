Гвардиола: «Я не знаю, как остановить Месси, Неймара и Мбаппе»
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»
Участие форварда в поединке было под вопросом
28 сентября 13:50
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Стала известна заявка ПСЖ на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Отметим присутствие в заявке Лионеля Месси, который пропустил последний матч ПСЖ в Лиге 1 из-за повреждения.
Заявка ПСЖ: Навас, Доннарумма, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Эбимбе, Мбаппе, Икарди, Неймар, Месси.
Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится сегодня, начало – в 22:00.
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