ПСЖ отвозил «Реал» в Париже, даже феноменальный Куртуа не спас. Но отправлять команду Почеттино в 1/4 финала – преждевременно
Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти
Он не смог реализовать 11-метровый в ворота «Реала»
08:10
Фото: Marca
ПСЖ обыграл «Реал» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В матче форвард Лионель Месси не смог забить пенальти. Это его пятый промах с «точки» в Лиге чемпионов.
Он повторил антирекорд по незабитым пенальти в Лиге чемпионов, который принадлежит Тьерри Анри. Теперь у обоих по 5 незабитых пенальти в турнире, сообщает Opta.
В ЛЧ Месси 23 раза бил 11-метровый.
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