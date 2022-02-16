Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

Он не смог реализовать 11-метровый в ворота «Реала»

Фото: Marca

ПСЖ обыграл «Реал» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В матче форвард Лионель Месси не смог забить пенальти. Это его пятый промах с «точки» в Лиге чемпионов.

Он повторил антирекорд по незабитым пенальти в Лиге чемпионов, который принадлежит Тьерри Анри. Теперь у обоих по 5 незабитых пенальти в турнире, сообщает Opta.

В ЛЧ Месси 23 раза бил 11-метровый.